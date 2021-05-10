10 мая 2021

В Госдуме объяснили низкие выплаты ветеранам. «Им не деньги нужны»

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад на Красной площади. Москва, ветеран, парад победы, красная площадь
В Госдуме считают, что ветераны не нуждаются в деньгах Фото:

В России сейчас экономически кризис, поэтому государство смогло выделить ветеранам лишь по 10 тысяч рублей. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, объясняя разницу в выплатах ветеранам разных стран.

«Во-первых, у нас ветеранов гораздо больше, а во-вторых, у нас неважная экономическая ситуация, кризис у нас. Поэтому те деньги, которые мы можем выделить, мы выделяем […] У нас очень мало денег и очень большие социальные обязательства», — цитирует Драпеко «Собеседник.ru».

Она заявила, что в России ветераны имеют много льгот. Например, в Москве — бесплатный проезд в транспорте. Также ветераны освобождены от многих платежей. «Ему (ветерану ВОВ) не деньги нужны, ему нужны услуги. И вот это мы должны обеспечить. И здесь у нас есть определенные заделы, допустим у нас есть социальные фонды, которые отслеживают одиноко проживающего ветерана, у него обязательно будет социальная служба. Мы должны отследить, поступают ли к нему лекарства и в достаточном ли количестве, нет ли у него материальных проблем», — отметила зампредседателя комитета.

Ранее в ПФР сообщили, что к 9 Мая ветераны и участники ВОВ получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. При этом в Казахстане выплата составляет 1 000 439 тенге (174 тысячи рублей), а в Узбекистане — 12 млн сумов (85 тысяч рублей).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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