В этом году выборы в Госдуму обойдутся бюджету в 16,6 млрд рублей. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На организацию выборов в Госдуму в этом году из российского бюджета будет выделено 16,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в Министерстве финансов РФ.

«Бюджетные ассигнования на проведение в текущем году выборов в Государственную думу РФ предусмотрены в соответствии с избирательным законодательством в объеме 16,6 млрд рублей», — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Издание уточняет, что в 2016 году на выборы было потрачено 10,35 млрд рублей. Затраты на выборы еще могут быть скорректированы, если выборы будут проходить не в один день, а в три.

Выделенные из бюджета деньги предназначены только для организации выборной кампании. Политические партии на продвижение своих кандидатов должны будут выделять деньги самостоятельно. Газета уточняет, что (согласно инсайдерской информации), на один одномандатный округ придется потратить 60-70 млн рублей.