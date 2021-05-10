Автоэкперты предупредили водителей о новой опасности на дорогах

Россияне стали экономить на своей безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время пандемии на российских дорогах появилось много неисправных машин. Причина в том, что в период кризиса граждане стали экономить на обслуживании авто. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Gruzdev Analyze.

«39% автолюбителей, опрошенных в марте 2021 года, будут до последнего откладывать поездку в автосервис. Чаще всего экономить собираются на тюнинге и аксессуарах (65% опрошенных). На втором месте — экономия на колесах и дисках (35% опрошенных), третье место заняли кузовные проблемы (28%)», — передают «Известия» результаты исследования.

Владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьев уверен, что такая тенденция крайне опасна. Выбирая дешевые детали, водители подвергают опасности себя и окружающих, считает эксперт. «Сегодня автомобилист выбирает между едой, одеждой и автомобилем, часто оставляя починку последнего до лучших времен. Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель», — подчеркнул международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев.

Слова экспертов подтверждает и статистика. По данным ГИБДД, за I квартал 2021 года на дорогах страны по причине эксплуатации неисправных ТС погибли 226 человек, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.