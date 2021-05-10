Глава Минприроды раскрыл, на сколько лет РФ хватит газа и нефти

В Минприроды рассказали о запасах нефти и газа в РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

При текущей добыче запасов нефти хватит России на 59 лет, газа — на 103 года. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года», — заявил он в интервью РБК.

Он уточнил, что при этом где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. По словам министра, в любом случае нужно развивать геологоразведку и загружать Северный морской путь.

Ранее сообщалось, что в России запасы нефти и газа могут быть исчерпаны через 15-20 лет. Финансисты и экономисты порекомендовали разрабатывать альтернативные источники энергоресурсов и отучать россиян от потребительского отношения к жизни. При этом китайский ученый полагает, что энергоресурсы на всей Земле закончатся уже через 50 лет.