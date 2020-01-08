Запасы «черного золота» в стране будут исчерпаны через 16-17 лет Фото: media.gazprom-neft.ru

Запасов нефти и газа в России хватит не более чем на 15-20 лет. При этом «проесть» деньги, вырученные за эти ресурсы, страна может всего за один год. Финансисты и экономисты уже сейчас советуют разрабатывать альтернативные источники энергоресурсов и отучать россиян от потребительского отношения к жизни.

Весной 2019 года в Минприроды посчитали, что совокупные запасы нефти, газа, золота, меди, железной руды, угля и алмазов в России стоят немногим более 55 трлн рублей. В Минэкономразвития тогда же напомнили, что реальный ВВП России за год составил около 42 трлн рублей. То есть все природные ресурсы можно исчерпать за год с небольшим, пишет «Московский комсомолец».

В Минприроды тогда же уточнили, что запасы «черного золота» в стране будут исчерпаны через 16-17 лет, а «голубого топлива» — через 20 лет. Сейчас правительство думает над неизбежной проблемой: как перестроить экономику РФ так, чтобы она избавилась от зависимости нефти и газа настолько, чтобы когда кончатся ресурсы, переход на альтернативные виды топлива (атомная энергия, гидроэлектростанции, переработка биомассы, ветряные станции, солнечная энергия и так далее) стали наименее заметны.

Аналитик FxPro Александр Купцикевич считает, что уже сейчас важной статьёй расходов федерального бюджета должно стать вложение денег в население. «Образование и компетенцию людей ни в коем случае нельзя недооценивать. Многие годы в России был мощный отток человеческого капитала. К сожалению, в последние годы к нему добавились существенное снижение потенциала за счет изоляции российского бизнеса от мирового рынка», — отмечает эксперт. Его коллега из «БКС Брокер» Нарек Авакян добавляет, что России нужно развивать потенциал в IT-секторе. «Нужны реформы, необходимо создавать институциональную среду, усиливать институт права собственности и увеличивать роль частного сектора», — говорит эксперт, подчёркивая, что без этого невозможно развитие страны в целом.

Главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров говорит, что правительство, проводя пенсионную реформу в стране, дает населению понять, что необходимо искать новые «горячие точки» заработка. «Надеяться на игривые прогнозы в виде стоимости скачка энергоресурсов не приходится. Так что, закончится нефть или нет, к потребительскому поведению граждан это отношения иметь не должно», — констатирует Александров, советуя россиянам начать свое дело или зарабатывать на своих компетенциях.