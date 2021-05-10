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В Тюмени раскрыли имя кандидата в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Осипов претендует на кресло в федеральном парламенте Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Зампредседателя гордумы Тюмени Дмитрий Осипов намерен осенью 2021 года избраться в Госдуму. Депутат подал документы на участие во внутрипартийном предварительном голосовании (ПГ) «Единой России», сообщили URA.RU в оргкомитете праймериз.

«Осипов Дмитрий Александрович подал документы на участие в ПГ в Государственную думу по списку. Объем предоставленных документов позволяет зарегистрировать его в качестве кандидата», — рассказали в оргкомитете.

По словам источника URA.RU в гордуме, Осипов может получить проходное место в региональном списке. «Осипов — протеже спикера гордумы Евгения Заболотного, и серьезно претендует на кресло в Госдуме», — отметил инсайдер. В региональном отделении ЕР не стали комментировать перспективы кандидата. «Все решится на праймериз», — ответили там.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Государственную думу намечены на 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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