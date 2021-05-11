Зюганов забирает в Госдуму свердловского коммуниста

Главу свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева согласовали в федеральный партсписок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидеру свердловских коммунистов Александру Ивачеву гарантировали мандат депутата Госдумы. Глава партии Геннадий Зюганов согласовал включение Ивачева в общефедеральный список на сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к обкому КПРФ.

«Ивачев кулуарно утвержден в федеральный партсписок. Он в любом случае попадет в Госдуму в рамках проекта Зюганова „Омоложение партии“», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что свердловского политика поддерживает первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Александр Ивачев заявил URA.RU, что ничего не знает о принятом решении. Он подчеркнул, что список кандидатов в депутаты Госдумы будет определен на съезде партии в июне. В настоящее время Свердловскую область в Госдуме представляет коммунист Николай Езерский. URA.RU писало о возможной ротации его с Александром Ивачевым. На момент публикации дозвониться до Езерского не удалось.

Выборы в Госдуму пройдут в России в сентябре 2021 года. Будущий созыв парламентариев станет восьмым по счету.