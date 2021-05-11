Зюганов забирает в Госдуму свердловского коммуниста

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Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, ивачев александр
Главу свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева согласовали в федеральный партсписок Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидеру свердловских коммунистов Александру Ивачеву гарантировали мандат депутата Госдумы. Глава партии Геннадий Зюганов согласовал включение Ивачева в общефедеральный список на сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к обкому КПРФ.

«Ивачев кулуарно утвержден в федеральный партсписок. Он в любом случае попадет в Госдуму в рамках проекта Зюганова „Омоложение партии“», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что свердловского политика поддерживает первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Борьба за власть расколола коммунистов на два лагеря

Александр Ивачев заявил URA.RU, что ничего не знает о принятом решении. Он подчеркнул, что список кандидатов в депутаты Госдумы будет определен на съезде партии в июне. В настоящее время Свердловскую область в Госдуме представляет коммунист Николай Езерский. URA.RU писало о возможной ротации его с Александром Ивачевым. На момент публикации дозвониться до Езерского не удалось.

Выборы в Госдуму пройдут в России в сентябре 2021 года. Будущий созыв парламентариев станет восьмым по счету.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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