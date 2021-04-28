Борьба за власть расколола коммунистов на два лагеря

Накануне парламентских выборов компартия начала рассыпаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На парламентские выборы КПРФ выходит в состоянии внутреннего кризиса. Это показал прошедший в минувшие выходные съезд партии, считают эксперты. Они практически единодушны в том, что пока «зюгановцы» делят руководящие посты и борются за статус преемника своего лидера, рядовые коммунисты начали разбегаться по набирающим силу левым движениям. И одной из главных предвыборных интриг стал вопрос: кто растащит КПРФ?

Причиной раскола в КПРФ эксперты считают позицию Геннадия Зюганова: партийцы ждут обновления и руководства, и подходов к работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщил URA.RU источник в партии из числа молодых коммунистов, прошедший съезд КПРФ «окончательно закрепил разделение партии» на две касты: возрастную номенклатуру и спонсоров с одной стороны («зюгановцы»), и рядовых членов — с другой. В качестве примера он указал, что в Центральный комитет коммунистов (коллегиальный руководящий орган из 188 человек) из новых молодых лидеров региональных отделений вошли только секретарь отделения в Санкт-Петербурге 38-летний Роман Кононенко и его свердловский коллега 33-летний Александр Ивачев.

Возрастные политики в КПРФ неохотно уступают место молодым Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инсайдер сетует, что вместо обновления партии за счет молодых кадров, в руководство и списки кандидатов в депутаты включаются «спонсоры». В качестве примера он приводит «миллиардера из Госдумы» Владимира Блоцкого, который за прошлый год задекларировал доход почти на 300 млн рублей, а среди недвижимости — дом в 312 квадратных метров в Великобритании. «На родине Ленина вице-спикер Заксобрания Ульяновской области, руководитель горкома Айрат Гибатдинов оказывает ритуальные и охранные услуги, говорят, как-то засветился в криминальной среде. Он вместе с другом [первого зампреда ЦК] Юрия Афонина, мэром Димитровграда Богданом Павленко, осваивает бюджет. И таких примеров масса», — полагает инсайдер.

Другой коммунист говорит, что его однопартийцев может сильно раздражать зарплата почти в 700 тысяч рублей в месяц депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Все это видят рядовые партийцы и начинают посматривать на другие партии, добавил собеседник.

Сергей Обухов шутит, что о расколе в партии говорят уже 30 лет. И все это — политические технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В КПРФ отрицают раскол. «Вот уже 30 лет КПРФ только и живет в одном расколе, особенно перед выборами. Как выборы проходят, так расколы растут в геометрической прогрессии. Рассуждение о расколах — это элемент предвыборных технологий», — заверил URA.RU член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев полагает, что коммунист лукавит. По его словам, раскол в партии существует даже среди самих «зюгановцев». «Борьба [за власть внутри КПРФ] будет нарастать, особенно перед вторым этапом съезда и выдвижением списка [кандидатов на выборы в Госдуму]. Потом она затихнет, а после сентябрьских выборов разгорится заново, потому что будет решаться вопрос наследия партии и того, кто будет главным. Коммунисты будут грызть друг друга до тех пор, пока не появится новый главный. Потом этот главный будет уничтожать всех, кто против него боролся, проводить репрессии. Все это растянется на несколько лет», — сгущает краски политолог.

После повышения до уровня первого заместителя Юрия Афонина все чаще стали называть главным преемником Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Павел Данилин тоже видит, что внутри партии обострилась борьба за статус преемника. «За Афониным стоят молодые руководители многих региональных отделений, которых он контролирует. Зюганову хотелось, чтобы этот тренд на обновление прошел под фамилией Зюганов-младший [внук Леонид Зюганов]. Но он понимает, что такой прямолинейный финт ушами вряд ли пройдет. Возможно, позже он попытается совершить переворот. Но пока у Афонина есть все шансы на то, чтобы стать преемником», — поясняет эксперт.

Как сообщил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рейтинг КПРФ «точно не соответствует пропагандистской оценке, которую пытаются давать изнутри партии». «В партии наблюдается управленческий кризис. На протяжении нескольких лет мы не видим никаких ярких действий — КПРФ просто не попадает в актуальную повестку, нет ответа на запрос общества», — отметил социолог.

Валерий Рашкин (на фото) остался в руководстве КПРФ, несмотря на вопросы к нему за сочувствие осужденному блогеру Алексею Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов соглашается, что прошедший съезд и принятые решения ситуацию внутри партии, не улучшили. По его словам, «глубокий организационный кризис» сохранился. Эксперт прогнозирует, что ситуация будет усугубляться. «Это связано с дряхлеющим руководством, которое работает в стиле КПСС. И с оппортунизмом этого руководства, которое оставляет в ЦК партии таких одиозных персонажей, как [глава московского горкома КПРФ Валерий] Рашкин или капиталист [Павел] Грудинин», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что идеологические разногласия, как и отсутствие социальных лифтов, привели к тому, что коммунисты выходят из партии целыми отделениями. Это произошло, например, в Ленинградской области.

Максим Шевченко перешел в РПСС, и эксперты прогнозируют, что часть коммунистов перейдет к нему Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог считает, что разочаровавшихся коммунистов и их сторонников могут приютить партии левого сектора. В первую очередь, это «Справедливая Россия — За правду», которая «представляет себя как партия социалистического толка», а также «Коммунисты России». «Не исключаю, что консервативная часть сторонников, которая разочаровалась в зюгановщине, может уйти в „Единую Россию“. Кто-то может уйти в новые партии, ту же РПСС, в которую по идеологическим разногласиям с Зюгановым ушел Максим Шевченко», — резюмировал эксперт.