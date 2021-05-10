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Путин объявил благодарность учительнице из Ноябрьска

© Служба новостей «URA.RU»
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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, пробирки, химия, колбочки, химическая лаборатория
Семеро учеников Ольги Мезиной получили высший балл на ЕГЭ по химии Фото:

Учитель химии из Ноябрьска (ЯНАО) Ольга Мезина удостоена благодарности президента России. Об этом сообщил глава города Алексей Романов на своей странице в Instagram.

«Ольге Михайловне Мезиной объявлена благодарность президента Владимира Путина, — написал мэр. — Поздравляю с заслуженной наградой!» По словам главы города, награжденный педагог работает учителем химии в школе №7 последние 10 лет, благодаря ее усилиям и профессионализму семеро учеников Ольги Мезиной получили на ЕГЭ по 100 баллов, школьники регулярно становятся победителями и призерами различных этапов всероссийской олимпиады.

Общий педагогический стаж награжденного педагога более 20 лет. Помимо основной работы, Ольга Михайловна организует предметные тренинги, выездные смены и мастер-классы по химии, взаимодействует с преподавателями ведущих вузов страны, говорится в сообщении главы Ноябрьска.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского эксперта отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Анну Воинкову. Специалист ведомства была удостоена награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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