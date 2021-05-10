Путин объявил благодарность учительнице из Ноябрьска

Семеро учеников Ольги Мезиной получили высший балл на ЕГЭ по химии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учитель химии из Ноябрьска (ЯНАО) Ольга Мезина удостоена благодарности президента России. Об этом сообщил глава города Алексей Романов на своей странице в Instagram.

«Ольге Михайловне Мезиной объявлена благодарность президента Владимира Путина, — написал мэр. — Поздравляю с заслуженной наградой!» По словам главы города, награжденный педагог работает учителем химии в школе №7 последние 10 лет, благодаря ее усилиям и профессионализму семеро учеников Ольги Мезиной получили на ЕГЭ по 100 баллов, школьники регулярно становятся победителями и призерами различных этапов всероссийской олимпиады.

Общий педагогический стаж награжденного педагога более 20 лет. Помимо основной работы, Ольга Михайловна организует предметные тренинги, выездные смены и мастер-классы по химии, взаимодействует с преподавателями ведущих вузов страны, говорится в сообщении главы Ноябрьска.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского эксперта отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Анну Воинкову. Специалист ведомства была удостоена награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.