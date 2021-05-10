В магазинах Кургана резко подорожали продукты

Овощи в магазинах Кургана подорожали за неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В магазинах Кургана подорожали овощи. Также выросли цены на детское питание, консервы и гречка. Информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Наибольший рост стоимости с 27 апреля по 4 мая зафиксирован на огурцы. Они прибавили в цене 13%, достигнув 151 рубля за килограмм. Капуста подорожала на 9% (29 рублей за кг). Картофель прибавил в цене 8% — за килограмм курганцы платили 37,5 рублей», — говорится в таблице статистических данных.

Подорожало детское питание. Овощные консервы прибавили в цене 3% (615 рублей за кг), мясные 2% (1131 рублей за кг), сухие молочные смеси 1% (962 рубля за кг). Гречка подорожала на 2% (113 рубля за кг).

При этом есть ряд продуктов, которые упали в цене. На жирный творог снизилась стоимость на 3% (375 рублей за кг). Яблоки подешевели на 2% (106 рублей за кг). Немного подешевел десяток яиц (-1%) 87,4 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что за предыдущую неделю резко подорожали овощи, яйца и сахар. Рост цен составил от 1 до 5%. Десяток яиц в курганских магазинах перед Пасхой стал стоить около 100 рублей. До этого цена была на 30 рублей меньше. За год яйца куриные подорожали на 31%. За десяток в марте 2021 года покупатели в среднем платили 79 рублей. В марте 2020 года десяток стоил 60 рублей.