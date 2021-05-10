Татьяна Белик возглавила МКУ «Столица Урала» в конце апреля (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МКУ «Столица Урала» возглавила Татьяна Белик, ранее работавшая с Леонидом Гункевичем — руководителем управляющей компании туркластера «Гора Белая», — которого считают соратником мэра Алексея Орлова. О назначении URA.RU сообщил источник в горадминистрации. В самом учреждении уточнили, что Белик возглавила «Столицу Урала» 30 апреля.

«Предыдущий директор [МКУ], Алексей Котомцев, остается в учреждении в статусе заместителя директора на период передачи дел новому руководителю. После чего он намерен продолжить работу в структурах областного правительства», — рассказали URA.RU в «Столице Урала» (аналогичная информация поступила от пресс-службы мэрии). В разговоре с корреспондентом Татьяна Белик подтвердила, что сейчас принимает дела на новом месте.

В ее послужном списке — посты руководителя пресс-службы в ОАО «ВУЗ-банк», замруководителя управления маркетинга в «Корпорации развития Среднего Урала» и руководителя отдела по связям с общественностью в АНО ТРК «Гора Белая». Еще один источник URA.RU в городской власти подчеркивает, что Белик проработала с Гункевичем, широко известным в свердловской бизнес- и политтусовке, недолго, и связывать ее карьерное продвижение с ним неправильно. «Татьяна — профессионал», — говорит источник.

МКУ «Столица Урала» занимается развитием туристического и конгрессно-выставочного направлений в Екатеринбурге, аналитической работой, а также готовит и распространяет рекламно-сувенирную продукцию. Значимость этой структуры собеседники агентства объясняют тем, что она является одним из распорядителей бюджетных средств при подготовке к крупным мероприятиям — наподобие «Иннопрома».