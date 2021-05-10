Свердловский губернатор обсудит с Шойгу будущее молодежи

Совещание с участием Сергея Шойгу (слева) пройдет в режиме видеоконференции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Оно будет касаться создания центров военно-патриотического воспитания. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный инсайдер, знакомый с графиком главы региона.

«В пятницу запланирована видеоконференция с Сергеем Шойгу о создании центров военно-патриотического воспитания», — уточнил собеседник агентства. В тот же день, по его данным, глава региона примет участие в открытии выставки художника Никаса Сафронова, а также экспозиции, посвященной путешественнику Федору Конюхову.

Также в графике Куйвашева во вторник значится участие в заседании штаба по противодействию распространению коронавируса. В четверг ожидается участие главы региона в заседании правительства и торжественной церемонии вручения госнаград. В тот же день у Куйвашева запланировано участие в субботнике.

Ранее губернатор планировал выйти на субботник 24 апреля, но его отменили из-за плохой погоды. 4 мая Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым были замечены в центре Екатеринбурга — они благоустраивали клумбу.