10 мая 2021
09 мая 2021
07 мая 2021

Свердловский губернатор обсудит с Шойгу будущее молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, куйвашев евгений, зарудницкий владимир, шойгу сергей, борисов юрий
Совещание с участием Сергея Шойгу (слева) пройдет в режиме видеоконференции Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Оно будет касаться создания центров военно-патриотического воспитания. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный инсайдер, знакомый с графиком главы региона.

«В пятницу запланирована видеоконференция с Сергеем Шойгу о создании центров военно-патриотического воспитания», — уточнил собеседник агентства. В тот же день, по его данным, глава региона примет участие в открытии выставки художника Никаса Сафронова, а также экспозиции, посвященной путешественнику Федору Конюхову.

Также в графике Куйвашева во вторник значится участие в заседании штаба по противодействию распространению коронавируса. В четверг ожидается участие главы региона в заседании правительства и торжественной церемонии вручения госнаград. В тот же день у Куйвашева запланировано участие в субботнике.

Ранее губернатор планировал выйти на субботник 24 апреля, но его отменили из-за плохой погоды. 4 мая Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым были замечены в центре Екатеринбурга — они благоустраивали клумбу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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