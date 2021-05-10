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07 мая 2021

Сотрудников Росреестра в Кургане наказали за неверные декларации

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура нашла несоответствия в декларациях ряда чиновников Кургана Фото:
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Декларационная кампания

Четыре сотрудника управления Росреестра по Курганской области привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что не всеми госслужащими управления и его территориальных подразделений в районах области в 2020 году представлены полные и достоверные сведения о доходах, об имуществе», — говорится в сообщении. В декларациях не была указана информация о получении госслужащими и их супругами некоторых видов доходов и выплат.

Также установлено, что в управлении отсутствовал разработанный и утвержденный план противодействия коррупции. «Управлением приняты меры к недопущению коррупционных и иных нарушений в дальнейшей деятельности», — добавили в надзорном органе.

«По указанным прокуратурой фактам проведена служебная проверка. В результате подтвердились факты предоставления недостоверных данных четырьмя сотрудниками. В трех случаях предоставлены недостоверные данные по супругам, в одном случае не указана выплата по больничному листу. Ко всем четырем лицам применена мера дисциплинарной ответственности в виде замечания», — прокомментировали URA.RU в региональном управлении Росреестра.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале года задержали руководителя курганского управления Росреестра Олега Молчанова. По данным следствия, он присвоил не менее 520 тысяч рублей, которые были предназначены для премий, а также мог незаконно получать проценты от арендной платы за здание, где находится управление. До апреля Молчанов находился в СИЗО, а затем его отправили под домашний арест.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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