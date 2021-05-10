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Синоптики предупредили жителей ХМАО о дождях и грозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
В ХМАО в конце недели ожидается гроза и ветер до 18 м/с Фото:

В ХМАО в течение недели ожидается дождливая и ветреная погода, с грозами и порывами ветра до 18 м/с. Прогноз погоды озвучил гидрометцентр ХМАО.

«13 мая местами кратковременный дождь. Температура днем +15, +20 градусов, местами до +25 градусов. Днем 14 мая местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура ночью от -4 до +7 градусов, а днем местами до +33 градусов», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра.

  • Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +17 до +21 градусов. Всю неделю ожидается погода с переменной облачностью. Во вторник и среду небольшой дождь. В конце недели гроза и порывы ветра до 18 м/с.
  • В Сургуте на протяжении семи дней будет пасмурно и дождливо. Средняя температура днем составит +16, +20 градусов, в субботу ожидается гроза с ветром до 17 м/с.
  • В Нижневартовске во вторник ясная погода, все остальные дни переменная облачность и небольшой дождь. Средняя температура днем от +15 до +19 градусов. В субботу и воскресенье ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с.

Ранее URA.RU писало, что синоптики ожидают аномальную погоду в России. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что Урал ожидает аномальная для мая погода. Температура будет опережать свое климатическое развитие на полтора месяца.

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