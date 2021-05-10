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В Курганскую область пытались незаконно ввезти казахских пчел

© Служба новостей «URA.RU»
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265 пчелопакетов, перевозившихся с нарушениями, вернули в Казахстан Фото:

Партия пчелопакетов из Казахстана задержана на пункте пропуска через госграницу «Петухово» в Курганской области. Груз перевозили с нарушениями, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предотвращена попытка незаконного ввоза поднадзорной госветнадзору продукции из Республики Казахстан в РФ. Житель Казахстана пытался ввезти в город Курган из города Шымкента 265 пчелопакетов с нарушениями», — говорится в сообщении.

Нарушения при перевозке пчел через границу выявили сотрудники Россельхознадзора и погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. С нарушителем провели беседу о правилах перевозки животноводческой продукции на территории Таможенного Союза. Задержанные пчелопакеты вернули в Казахстан.

В апреле на пункте пропуска через госграницу в Курганской области задержали более 18 тонн контрафактного чилийского лосося, сообщало ранее URA.RU. Груз следовал из Республики Кыргызстан в Новосибирск без ветеринарных сопроводительных документов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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