Отец казанского стрелка вышел на связь со СМИ. «Что же он наделал»

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Отец казанского стрелка пообщался с журналистами Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Отец казанского стрелка Ильназа Галявиева, убившего более 10 человек, вышел на связь со СМИ. Мужчина по имени Ринат едет домой по просьбе силовиков.

«Что же он наделал? Он же учился четвёртый год в техникуме!» — цитирует отца «Открытые медиа». Прокуратура Казани попросила мужчину приехать домой.

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. Погибло более 10 человек, большинство из них дети. Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в школу, где удерживались заложники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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