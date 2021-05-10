Местных жителей возмутили кадры загрязненного озера (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В озеро Ханто в Ноябрьске накидали множество булок хлеба. Фотографии с плавающими мучными изделиями выложили в социальной сети «ВКонтакте», где разразились яростные споры.

«Сегодня утром на Ханто увидела такую картину. Издалека думала, что это камни. Присмотрелась, а это хлеб! Как такое могло произойти», — написала Татьяна Михнина в группе «Происшествия Ноябрьск».

Часть пользователей посчитали, что местные жители решили покормить рыб и птиц, не увидев в таком способе кормления ничего плохого. Другие же возмутились такому способу утилизации хлеба: «По хорошему, нужно было выбросить в мусорный контейнер, а не разводить помойку в прибрежной полосе», — пишет Юлия Красина.

Озеро Ханто в прошлом — излюбленное место отдыха у жителей Ноябрьска. На берегу стоял санаторий и бил минеральный источник, воду из которого пил первый президент России Борис Ельцин. Однако теперь озеро требует очистки и приведения в соответствующее состояние. Ранее URA.RU сообщало, что озеро можно восстановить — к такому выводы пришли ученые.

Булки хлеба в озере Ханто Татьяна Михнина