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Курганские учителя и медики заявили о давлении перед выборами. «Составляют расстрельные списки»

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Праймериз ЕР пройдут в Курганской области в конце мая Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Учителей и медиков в Курганской области заставляют регистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». Об этом бюджетники рассказали URA.RU на условиях анонимности, так как опасаются увольнений.

«Директор говорит, что составляют списки. Я их называю расстрельными. Якобы их спустят сверху. И директору станут известны те, кто зарегистрировался на сайте предварительного голосования ЕР, и кто проголосовал», — рассказал учитель одной из районных школ.

О давлении со стороны работодателя URA.RU рассказали медики шадринской больницы. В переписке в рабочих чатах им ставят условие зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем проголосовать на праймериз, иначе грозят увольнением.

Секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков прокомментировал URA.RU, что ему неизвестны факты принуждения людей к голосованию. «То, что заставляют где-то кого-то голосовать, это больше усугубляет ситуацию. Могу допустить, что кто-то перегибает палку, не объясняет людям, для чего это надо сделать», — пояснил Ильтяков. При этом он призвал курганцев добровольно принять участие в предварительном голосовании ЕР. Это позволит выбрать по-настоящему народных кандидатов, считает Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что явка на предварительное голосование перед выборами в Госдуму в Курганской области должна составить не менее 10%. Праймериз «ЕР» пройдут в последнюю неделю мая через портал госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму.

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