В ЯНАО ожидается штормовой ветер и минусовая температура

На протяжении всей недели погода в округе будет холодной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В течение недели во всех районах округа пройдут дожди и мокрый снег. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду и понижение столбика термометра до -2 градусов ночью. Об этом URA.RU сообщили в ямальском ЦГМС.

«10 мая на территории округа был очень теплый день — температура воздуха повышалась до +17 — +23 градусов. Но это было кратковременное тепло связанное с Атлантическим циклоном», — рассказали URA.RU метеорологи из ЯНАО.

До резкого повышения столбика термометра в ЯНАО уже приходила холодная погода, тогда штормовой ветер достигал 23 метров в секунду. Старожилы отмечают, что такая погода продержится на Ямале, пока вся Обь не вскроется и полностью не пройдет лед.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе ожидается аномально теплая погода. Столбик термометра будет выше нормы на 10-12 градусов.