10 мая 2021
09 мая 2021
08 мая 2021
07 мая 2021
06 мая 2021
05 мая 2021

В ЯНАО ожидается штормовой ветер и минусовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, погода, мерседес, автомобиль, снегопад, климат, автотранспорт
На протяжении всей недели погода в округе будет холодной Фото:

В течение недели во всех районах округа пройдут дожди и мокрый снег. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду и понижение столбика термометра до -2 градусов ночью. Об этом URA.RU сообщили в ямальском ЦГМС.

«10 мая на территории округа был очень теплый день — температура воздуха повышалась до +17 — +23 градусов. Но это было кратковременное тепло связанное с Атлантическим циклоном», — рассказали URA.RU метеорологи из ЯНАО.

До резкого повышения столбика термометра в ЯНАО уже приходила холодная погода, тогда штормовой ветер достигал 23 метров в секунду. Старожилы отмечают, что такая погода продержится на Ямале, пока вся Обь не вскроется и полностью не пройдет лед.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе ожидается аномально теплая погода. Столбик термометра будет выше нормы на 10-12 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...