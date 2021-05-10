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В Челябинске школьник попал в больницу после выстрела в голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
Правоохранительные органы выясняют, кто произвел выстрел Фото:

В Челябинске второклассник госпитализирован с травмой головы, полученной в результате выстрела из травматического оружия. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Обращение зарегистрировано, выясняются обстоятельства получения травмы ребенком. Мальчик госпитализирован», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Само ЧП произошло 10 мая в одной из квартир на северо-западе города. Выстрел был произведен из травматического оружия. Сам ребенок живет за пределами города и в Челябинск приехал в гости.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, получил он травму сам, играя с оружием, или выстрел произвел кто-то другой. Травматический пистолет с места происшествия изъят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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