В Челябинске школьник попал в больницу после выстрела в голову

Правоохранительные органы выясняют, кто произвел выстрел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске второклассник госпитализирован с травмой головы, полученной в результате выстрела из травматического оружия. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Обращение зарегистрировано, выясняются обстоятельства получения травмы ребенком. Мальчик госпитализирован», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Само ЧП произошло 10 мая в одной из квартир на северо-западе города. Выстрел был произведен из травматического оружия. Сам ребенок живет за пределами города и в Челябинск приехал в гости.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, получил он травму сам, играя с оружием, или выстрел произвел кто-то другой. Травматический пистолет с места происшествия изъят.