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Директорам школ Коми-Пермяцкого округа дали установки на выборы. Инсайд с закрытой встречи

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми-Пермяцкий округ, Кудымкар. Пермь
Источник: от кудымкарских учителей требуют обязательного участия в праймериз «Единой России» Фото:

Директоров кудымкарских школ (Пермский край) обязали обеспечить явку и регистрацию учителей на праймериз «Единой России». Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что беседу с школьными руководителями провела секретарь местного отделения партии Татьяна Снигирева, которая также возглавляет педагогический профсоюз.

«Директорам сказали, чтобы они организовали процесс участия своих учителей в предварительном голосовании „Единой России“. Это звучало не как рекомендация, а как обязанность. Якобы такая задача поставлена руководством партии в крае», — сообщил URA.RU инсайдер. Другой источник, близкий к руководству партии, пояснил, что местные партийные лидеры таким образом могут проявить инициативу в погоне за результатом.

В беседе с URA.RU Снигирева отрицает какие-либо установки, связанные с обязательным участием педагогов в праймериз. Она говорит, что каждый месяц проводит встречи с руководителями школ, а тема участия в праймериз поднималась исключительно с точки зрения рекомендации.

Секретарь пермского регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев в беседе с URA.RU заявил, что участие в праймериз является добровольным и муниципалитеты не получали никакие установки. Руководитель регисполкома партии Станислав Швецов сообщил URA.RU, что подобных жалоб не поступало, но если они появятся, то оргкомитет будет проводить расследование с выездом в территорию. При этом Швецов обещает сохранить анонимность заявителя. «Наша главная задача — обеспечить чистоту проведения предварительного голосования», — уточнил он.

Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая. Победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми. Они примут участие в выборах 19 сентября.

URA.RU рассказывало, что пермские учителя пожаловались на сбор логинов и паролей от Госуслуг для участия в праймериз. Юристы называют это незаконным и полагают, что директоров школ за это могут привлечь к уголовной ответственности. Курганских учителей также заставляют участвовать в праймериз и составляют «расстрельные списки».

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