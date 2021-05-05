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Источник: от пермских учителей требуют логин и пароль от Госуслуг

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Онлайн-голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург, госуслуги, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию, онлайн-голосование
Пермских учителей заставляют участвовать в праймериз «Единой России» и голосовать под контролем руководства школы Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководство некоторых пермских школ требует, чтобы учителя предоставили им логин и пароль от портала «Госуслуги». Один из педагогов рассказал URA.RU, что в его школе директор хочет, чтобы в конце мая голосование на праймериз «Единой России» проходило под его контролем.

«У нас заставляют учителей сдать школьному технику логин и пароль от „Госуслуг“. Он авторизуется на сайте „Единой России“ и потом якобы в нашем присутствии пройдет голосование на праймериз», — рассказал URA.RU один из учителей. Педагог сообщил, что попытки объяснить руководству школы про тайну и свободу выбора не принесли результата. «Видимо, им спустили указание. Боятся не обеспечить нужный результат», — добавил педагог.

В пресс-службе министерства образования Пермского края сообщили URA.RU, что в их адрес подобных жалоб от учителей не поступало. «Если учителей заставляют предоставлять свои личные данные от портала Госуслуг, то пусть сообщают нам. Будем разбираться с каждым случаем отдельно», — пояснили там.

В пресс-службе регионального отделения партии также заявили URA.RU, что первый раз слышат о подобных фактах. «Использование чужих паролей от Госуслуг для корыстных целей — категорически неприемлемо, в том числе при процедуре предварительного голосования», — сказали там. При этом там не уточнили, будут ли применяться какие-либо санкции к тем кандидатам, которые получат голоса таким образом.

URA.RU рассказывало, что предварительное голосование «Единой России» пройдет в конце мая с использованием портала Госуслуг. Победители партийных праймериз станут кандидатами в депутаты на выборах 19 сентября 2021 года. Пермякам в единый день голосования предстоит выбрать депутатов Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми.

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