Кафе в ЯНАО разыскивает отравившихся бургерами посетителей

Бургеры, хот-доги и шаурма — основные блюда кафе «Бургер Хаус» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Отравившиеся посетители кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО) могут рассчитывать на помощь администрации заведения. Об этом сообщили представители предприятия общепита в группе «ВКонтакте».

«Мы свяжемся и окажем любую помощь, что в наших силах. Передайте этот пост знакомым и друзьям которые пострадали отравлением в нашем кафе», — говорится в опубликованном сообщении. В объявлении указано, что «Бургер Хаус» намерен оказать «гуманитарную и всякую помощь», для этого достаточно написать в личных сообщениях администраторам, кто где сейчас проходит лечение, либо отметиться в комментарии.

В беседе с корреспондентом URA.RU директор кафе Сабухи Амедов рассказал, что пока отравившиеся ямальцы за помощью не обращались. «Мы пока оказали и оказываем помощь своим знакомым, тем, которых знаем. Откликов вообще нет, хотя мы ждем», — сообщил руководитель учреждения.

По словам Ахмедова, в случившемся, скорее всего, виноваты поставщики. Однако в каком именно продукте находился возбудитель инфекции и откуда он завозился, директор пояснить не смог — все поставщики местные, а откуда они берут продукты, он не знает.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор выявил в работе кафе серьезные нарушения после проверки по факту массового отравления посетителей и сотрудников. Пищевая продукция, по данным ведомства, была без сопроводительной документации, условия для хранения продуктов отсутствовали, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

Всего с начала мая в Лабытнанги были выявлены десятки пострадавших — все они заболели после посещения «Бургер Хауса». У ряда заболевших подтвердился сальмонеллез, у остальных — острая кишечная инфекция.