Отравившее жителей ЯНАО кафе ждет суд

В больницу Лабытнанги поступило 26 человек с острой кишечной инфекцией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в работе заведения «Бургер Хаус», в котором отравились жители Лабытнанги (ЯНАО). Ведомство подаст иск в суд от лица пострадавших. Об этом URA.RU сообщает руководитель Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

«Предприятие открыто в сентябре 2020 года, но предприниматель не послал уведомление в Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности. 7 мая состоялась проверка и были выявлены грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на объекте. Вся пищевая продукция была без сопроводительной документацией. Кроме того, не созданы условия для хранения продуктов, разделочный инвентарь не имел маркировки, отсутствовали технологические карты на готовые блюда и моющие дезинфицирующие средства. У сотрудников отсутствуют медицинские книжки», — прокомментировала руководитель Управления.

Роспотребнадзор получил информацию 6 мая в 6 часов вечера по 5 случаям заболевания острой кишечной инфекцией и через 2 часа заведение было закрыто. «Мы передали материалы в суд с просьбой приостановить работу заведения на 90 дней. Сегодня мы передали документы в СК по ЯНАО на возбуждение уголовного дела», — рассказали в Управлении.

По информации Роспотребнадзора, период с 6 по 8 мая в Лабытнанги зарегистрировали 26 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. У 3 пострадавших подтвердили сальмонеллез, у остальных пока диагноз выставлен клинически. Все пострадавшие свои заболевания связывают с посещением закусочной «Бургер Хаус». Среди пострадавших один ребенок до 14 лет и два подростка 17 лет, а остальные взрослые. Пострадавшие связывают свои заболевания с потреблением булки с котлетой из свино-говяжего фарша в этом заведении.

«Управлением Роспотребнадзора будет подан иск от группы лиц пострадавших на возмещение морального и материального вреда, причиненного потребителям, и передан в суд», — добавили агентству в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.