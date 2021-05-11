Власти не назвали срок ввода главного долгостроя ХМАО

Больницу в Нижневартовске не могут построить более 10 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Окружная больница в Нижневартовске может быть не введена в строй в августе 2021 года, как планировалось. Такое развитие событий не исключил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, выступая в региональном парламенте, передает корреспондент URA.RU. Объект, который возводится по межрегиональной программе «Сотрудничество», не могут построить уже больше 10 лет.

Вопрос о сроках сдачи больницы на заседании думского комитета по соцполитике поднял депутат Глеб Трубин. «Можем ли мы в августе комитетом выехать [в Нижневартовск], чтобы перерезать ленточку?» — спросил он у представителя правительства Тюменской области.

Таранов подтвердил, что срок выполнения работ по первой очереди больницы установлен на 29 августа. «Но гарантировать вам, что можно, будете перерезать ленточку, — преждевременно», — ответил чиновник.

Ранее агентство писало, что долгострой может стоить карьеры вице-губернатору ХМАО Вадиму Шувалову, который рискует не получить достаточной поддержки от жителей Нижневартовска на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Кроме того, ход строительства больницы проверит Счетная палата.