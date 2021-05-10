Пермские VIP жалуются на дорогие билеты в Краснодар

Стоимость перелета из Перми в Краснодар в эконом-классом достигает 60 тысяч рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермскую политическую элиту не устраивает стоимость возвратных авиабилетов в Краснодар. Источник URA.RU из политтусовки края рассказал, что из-за стоимости билетов на прямые перелеты пермским VIP приходится выбирать рейсы со стыковкой или полностью терять деньги в случае изменения планов.

«Билет в одну сторону на конец мая — около 50 тысяч рублей, обратно — столько же. Это на одного человека эконом-классом», — пожаловался URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства из политтусовки региона рассказал, что высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры обычно приобретают билеты с возможностью возврата или изменения даты вылета из-за непредсказуемого графика.

По данным авиакомпании Azimut, которая осуществляет прямые перелеты из Перми в Краснодар и обратно, билет в один конец можно приобрести за 4380 рублей. При этом стоимость билета, который можно вернуть без удержаний, составляет уже 50 780 рублей. Например, разница в стоимости таких же билетов из Перми в Москву у авиакомпании «Сибирь» не такая значительная: 4658 рублей и 10908 рублей, соответственно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Azimut с просьбой рассказать о принципах ценообразования. На момент публикации ответ не получен.

Скрин: booking.azimuth.aero/

Скрин: s7.ru