В Пермском районе, где пытались захватить власть, сменился глава

Анна Ружанская заняла пост заместителя главы Култаевского поселения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Култаевском сельском поселении (Пермский район) сменился глава после силового захвата власти. На сайте управы указано, что главой поселения является Сергей Морозов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о смене руководства в поселении.

URA.RU писало о политическом конфликте, который несколько лет назад возник в Култаево. В марте исполнявшая полномочия главы поселения Анна Ружанская рассказала агентству о силовом захвате власти. Решение об избрании главой ее зама Вячеслава Журавлева она назвала незаконным и обратилась в прокуратуру. Сейчас Ружанская занимает пост заместителя главы поселения, начальника отдела экономики и финансов.

«Буквально перед [майскими] праздниками состоялось очередное заседание совета депутатов поселения. Они в раздел „разное“ внесли вопрос о конкурсе, и выбрали главой [поселения] Морозова», — сказал источник. По его словам, депутаты давно хотели избрать Морозова на должность главы.

Источник URA.RU отметил, что Ружанская не планирует обжаловать решение совета депутатов: «они с Морозовым хорошо работали в свое время, и, видимо, обоюдно обо всем договорились». Получить комментарий Ружанской не удалось, на звонок корреспондента информагентства она не ответила.