11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021
07 мая 2021
06 мая 2021

В соцсетях возмутились окурками у здания правительства ХМАО. «Запретите им курить»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с активистами ОНФ для первичного осмотра аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Курган, сигарета, территория школы, курение запрещено, запрещающий знак, школа 27 курган
Жители ХМАО предложили запретить сотрудникам правительства курить или поставить им турники (архивное фото) Фото:

Пользователей социальной сети «Вконтакте» возмутило огромное количество окурков, лежащих на земле возле забора правительства ХМАО. Жители предложили запретить сотрудникам регионального парламента курить. Место, где обнаружили мусор, местная жительница сняла и опубликовала видео в соцсетях.

«Огромная просьба, организовать место для курения сотрудников!», — подписала пост Светлана Лушникова. «Курильщики должны сами об этом думать, а лучше вообще запретить им курить, итак пожары вокруг (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — высказался пользователь под ником Olga Reynor.

В комментариях пользователи сообщества «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» соцсети «Вконтакте» высказали и другие предложения. «Турник им поставьте», — написал Алексей Соколов. «Это позор», — добавил Дмитрий Кучеров.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители сразу нескольких городов ХМАО жаловались на мусорные свалки рядом с домами и детскими площадками. Об этом они писали в социальных сетях.

Пост в сообществе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» социальной сети «Вконтакте»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...