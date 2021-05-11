Жители ХМАО предложили запретить сотрудникам правительства курить или поставить им турники (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователей социальной сети «Вконтакте» возмутило огромное количество окурков, лежащих на земле возле забора правительства ХМАО. Жители предложили запретить сотрудникам регионального парламента курить. Место, где обнаружили мусор, местная жительница сняла и опубликовала видео в соцсетях.

«Огромная просьба, организовать место для курения сотрудников!», — подписала пост Светлана Лушникова. «Курильщики должны сами об этом думать, а лучше вообще запретить им курить, итак пожары вокруг (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — высказался пользователь под ником Olga Reynor.

В комментариях пользователи сообщества «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» соцсети «Вконтакте» высказали и другие предложения. «Турник им поставьте», — написал Алексей Соколов. «Это позор», — добавил Дмитрий Кучеров.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители сразу нескольких городов ХМАО жаловались на мусорные свалки рядом с домами и детскими площадками. Об этом они писали в социальных сетях.

Пост в сообществе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» социальной сети «Вконтакте»