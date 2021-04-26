26 апреля 2021

Жители в городах ХМАО жалуются на горы мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные объекты. Курган, мусор, пакеты с мусором, контейнер для мусора
Жители ХМАО жалуются на свалки мусора в городах Фото:

Жители сразу нескольких городов ХМАО жалуются на мусорные свалки рядом с домами и детскими площадками. Об этом они пишут в социальных сетях, преимущественно на сайте «ВКонтакте».

«Настолько противно даже мимо там проходить, помойка под окнами жилого дома», — пишет автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». «После зимы многим районам города требуется уборка. После зимнего периода местность стала больше походить на свалку», — пишет анонимный житель в городском паблике «Нефтеюганск». «Снег растаял, погода хорошая. А мусор так никто не убирает. Стекло, палки, разбитая плитка. Рядом же детская площадка!» — жалуется житель Сургута в паблике «К-ИНФОРМ».

Официальный представитель властей ХМАО в соцсетях пообещали жителям Ханты-Мансийска, что обслуживающие компании уберут мусор до 1 мая. «Информацию направили в Департамент городского хозяйства, обслуживающие организации до 1 мая проведут уборку», — сказано в сообщении. В департамент городского хозяйства Нефтеюганска и Сургута были отправлены письменные запросы. На момент публикации ответ на них не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в соцсетях жалуются на фекалии и горы мусора во дворах ХМАО. Отдельные жители крупных городов ХМАО считают, что улицы превратились в мусорные свалки и туалеты для животных.

Мусор на улице Ханты-Мансийска

Мусор у детской площадки в Сургуте

Мусор в Нефтеюганске

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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