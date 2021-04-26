Жители ХМАО жалуются на свалки мусора в городах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители сразу нескольких городов ХМАО жалуются на мусорные свалки рядом с домами и детскими площадками. Об этом они пишут в социальных сетях, преимущественно на сайте «ВКонтакте».

«Настолько противно даже мимо там проходить, помойка под окнами жилого дома», — пишет автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». «После зимы многим районам города требуется уборка. После зимнего периода местность стала больше походить на свалку», — пишет анонимный житель в городском паблике «Нефтеюганск». «Снег растаял, погода хорошая. А мусор так никто не убирает. Стекло, палки, разбитая плитка. Рядом же детская площадка!» — жалуется житель Сургута в паблике «К-ИНФОРМ».

Официальный представитель властей ХМАО в соцсетях пообещали жителям Ханты-Мансийска, что обслуживающие компании уберут мусор до 1 мая. «Информацию направили в Департамент городского хозяйства, обслуживающие организации до 1 мая проведут уборку», — сказано в сообщении. В департамент городского хозяйства Нефтеюганска и Сургута были отправлены письменные запросы. На момент публикации ответ на них не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в соцсетях жалуются на фекалии и горы мусора во дворах ХМАО. Отдельные жители крупных городов ХМАО считают, что улицы превратились в мусорные свалки и туалеты для животных.

Мусор на улице Ханты-Мансийска «Типичный Ханты-Мансийск»

Мусор у детской площадки в Сургуте «К-ИНФОРМ»

Мусор в Нефтеюганске «Нефтеюганск»