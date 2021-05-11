Моргенштерн перечислит деньги детям, пострадавшим в Казани

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На помощь пострадавшим пойдут деньги с продажи одежды с символикой музыканта Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Рэпер Алишер Моргенштерн перечислит деньги семьям, дети которых пострадали во время стрельбы в казанской гимназии №175. Из-за трагедии музыкант отменил массовое мероприятие с поклонниками, которое планировал провести 11 мая.

Несмотря на то, что шоу не состоится, Моргенштерн будет присутствовать на площадке и продавать лимитированную одежду со своей символикой. «Все деньги с продажи мерча мы отправим семьям пострадавших», — сообщил рэпер в сторис в своем аккаунте в Instagram.

Утром 11 мая в казанской школе произошла массовая стрельба. В результате погибло 11 человек, еще 19 пострадали. Виновников происшествия стал выпускник гимназии № 175 Ильназ Галявиева. На допросе стрелок заявил, что ненавидит всех и считает себя богом. На место трагедии вместе с психологами прибудут главы Минздрава и Минпросвещения России Михаил Мурашко и Сергей Кравцов, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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