Пользователи соцсетей решили, что вместо армии придется сидеть в тюрьме
Пользователи в социальных сетей поделились мнением о предложении министра обороны Сергея Шойгу не допускать в армию людей, употреблявших запрещенные вещества. Некоторые из них сочли это призывом к действию.
Шойгу заявил, что важно не допускать к военной службе людей, имеющих опыт употребления наркотических и психотропных средств. Он подчеркнул, что в армии регулярно проводят мероприятия по пресечению распространения наркотиков.
В соцсетях сочли заявление министра обороны рекламой запрещенных веществ
Пользователи заявили, что Шойгу поставил сложный выбор перед молодыми людьми
В соцсетях удивились возможному запрету для призывников
В Twitter считают, что освобождение от службы в армии может принести серьезные последствия
В социальных сетях объяснили, почему Шойгу лишь призвал, а не ввел официальный запрет на службу для употреблявших наркотики
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