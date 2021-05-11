Соцсети рассмешил призыв Шойгу не допускать наркоманов в армию. «Тяжелый выбор для молодежи»

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Пользователи соцсетей решили, что вместо армии придется сидеть в тюрьме Фото:

Пользователи в социальных сетей поделились мнением о предложении министра обороны Сергея Шойгу не допускать в армию людей, употреблявших запрещенные вещества. Некоторые из них сочли это призывом к действию.

Шойгу заявил, что важно не допускать к военной службе людей, имеющих опыт употребления наркотических и психотропных средств. Он подчеркнул, что в армии регулярно проводят мероприятия по пресечению распространения наркотиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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