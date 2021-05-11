ГИБДД начала массово возвращать деньги водителям за штрафы

Водителям, которые несправедливо получили штрафы за выезд на выделенную полосу в подмосковных Химках, вернули деньги. Ранее в ГИБДД их по ошибке массово наказали за пересечение временной разметки.
«Попавшие в ловушку из-за неправильной организации объезда дорожных работ в подмосковных Химках начали массово получать возвраты по уплаченным штрафам ГИБДД», — сообщает Autonews.
Юрист Михаил Никитин отметил, что большей части уже вернули деньги. Оштрафованные водители подтвердили, что им пришли деньги на счета. Задержки могут быть только из-за технических формальностей, потому что в ведомстве уже решили вернуть средства. Эксперты считают беспрецедентной ситуацию, когда в ГИБДД отменили и вернули штрафы в таком объеме.
Ранее водителей предупредили о неожиданных штрафах. Поводом может стать наличие большой трещины на лобовом стекле, отсутствие зеркала заднего вида. Остановка или парковка автомобиля в неположенном месте также является поводом для штрафов, передает телеканал 360.
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