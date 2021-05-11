11 мая 2021

Волочкова раскрыла секрет своей стройности

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Балерина рассказала о своем питании Фото:

Балерина Анастасия Волочкова сильно похудела благодаря особому питанию. В этом призналась сама знаменитость.

«Я стройная, молодая, со здоровьем у меня все в порядке. Я за последнее время очень похудела. Перестала есть. Утром съедаю полчашки куриного бульона. И хорошо, если еще успеваю туда покрошить яичко. А вечером могу съесть одно яйцо всмятку. И мне достаточно такого рациона. Просто не хочется есть, и все», — заявила балерина в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее секрет похудения раскрыла певица Наталья Подольская. После рождения сына она избавилась от 12 килограмм. Артистка рассказала, что купила курс онлайн-тренировок, для которых необходимы лишь коврик и пилатес-лента. Кроме этого, певица стала сторонницей раннего ужина. Она сообщила, что ее последний прием пищи происходит не позже 19:00.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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