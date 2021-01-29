29 января 2021

Подольская раскрыла секрет похудения на 12 килограммов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Подольская рассказала, как похудела после родов Instargam/Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская после рождения сына похудела на 12 килограмм благодаря онлайн-тренировкам и раннему ужину. Об этом заявила сама знаменитость.

Артистка рассказала, что купила курс онлайн-тренировок, для которых необходимы лишь коврик и пилатес-лента. Кроме этого, певица стала сторонницей раннего ужина. Она сообщила, что ее последний прием пищи происходит не позже 19:00. К тому же значительную роль в похудении сыграл бассейн, который есть у Подольской в загородном доме.

«Если, оставаясь дома, ты хочешь быть спортивной, подтянутой в домашних условиях, то бассейн — просто беспроигрышный вариант», — цитирует певицу «Федеральное агентство новостей».

В октябре Подольская и ее супруг, певец Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Отец ребенка опубликовал фотографию из роддома, а в подписи указал имя новорожденного сына. Первый совместный ребенок у звездной пары появился в июне 2015 года. Тогда они так же опубликовали фото в социальных сетях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...