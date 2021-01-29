Подольская раскрыла секрет похудения на 12 килограммов

Певица Наталья Подольская после рождения сына похудела на 12 килограмм благодаря онлайн-тренировкам и раннему ужину. Об этом заявила сама знаменитость.
Артистка рассказала, что купила курс онлайн-тренировок, для которых необходимы лишь коврик и пилатес-лента. Кроме этого, певица стала сторонницей раннего ужина. Она сообщила, что ее последний прием пищи происходит не позже 19:00. К тому же значительную роль в похудении сыграл бассейн, который есть у Подольской в загородном доме.
«Если, оставаясь дома, ты хочешь быть спортивной, подтянутой в домашних условиях, то бассейн — просто беспроигрышный вариант», — цитирует певицу «
В октябре Подольская и ее супруг, певец Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Отец ребенка опубликовал фотографию из роддома, а в подписи указал имя новорожденного сына. Первый совместный ребенок у звездной пары появился в июне 2015 года. Тогда они так же опубликовали фото в социальных сетях.
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