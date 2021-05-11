Великобритания обвинила Россию в укрывательстве преступников

Правительство Великобритании считает, что Кремль настолько неэффективно борется с киберпреступностью, что, можно сказать, укрывает хакеров на своей территории. Об этом британский министр иностранных дел Доминик Рааб намерен заявить официально 12 мая — выдержки его речи пресс-служба ведомства уже опубликовала.
«Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — цитирует коммюнике «Интерфакс».
Авторитарные режимы, к которым Рааб отнес Россию, Китай, Иран и КНДР, «используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных», уточняет ТАСС. Поэтому Лондон призывает заключить международное соглашение против государств, с территории которых совершаются кибератаки.
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