11 мая 2021

Великобритания обвинила Россию в укрывательстве преступников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, лондон, англия, великобритания, биг бен, big ben
Лондон обвинил Москву в укрывательстве хакеров. Фото:

Правительство Великобритании считает, что Кремль настолько неэффективно борется с киберпреступностью, что, можно сказать, укрывает хакеров на своей территории. Об этом британский министр иностранных дел Доминик Рааб намерен заявить официально 12 мая — выдержки его речи пресс-служба ведомства уже опубликовала.

«Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — цитирует коммюнике «Интерфакс».

Авторитарные режимы, к которым Рааб отнес Россию, Китай, Иран и КНДР, «используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных», уточняет ТАСС. Поэтому Лондон призывает заключить международное соглашение против государств, с территории которых совершаются кибератаки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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