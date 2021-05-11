11 мая 2021

Часть пенсий россиян начнут начислять по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Парламентарии рассмотрят возможность назначать надбавки к пенсии без заявления Фото:

Страховые и социальные выплаты к пенсии, связанные с получением инвалидности, могут назначать без подачи заявления. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме РФ во втором чтении.

«Социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия», — говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте Госдумы РФ. Отмечается, что страховая часть пенсии, назначенная по инвалидности, также будет назначаться без подачи заявления.

Парламентарии предлагают распространить такой способ начисления пенсий и на региональные надбавки. При этом россиян будут информировать о сумме выплат.

Депутаты уверены, что выдачу льгот и пособий в РФ стоит упростить, сообщает «Царьград». Ранее адвокат Денис Спицын рассказал, что некоторые россияне могут получать двойную пенсию, передает RT. В Пенсионном фонде России до этого рассказывали о трудностях при оформлении пенсий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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