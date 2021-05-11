Часть пенсий россиян начнут начислять по-новому

Страховые и социальные выплаты к пенсии, связанные с получением инвалидности, могут назначать без подачи заявления. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме РФ во втором чтении.
«Социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия», — говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте Госдумы РФ. Отмечается, что страховая часть пенсии, назначенная по инвалидности, также будет назначаться без подачи заявления.
Парламентарии предлагают распространить такой способ начисления пенсий и на региональные надбавки. При этом россиян будут информировать о сумме выплат.
Депутаты уверены, что выдачу льгот и пособий в РФ стоит упростить, сообщает «
Подписывайтесь на URA.RU в