В ПФР предупредили о трудностях при оформлении пенсии

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Много времени займет сбор данных о некоторых периодах работы Фото:

Гражданам лучше готовиться к пенсии за два года до наступления пенсионного возраста, иначе при оформлении может быть учтен не весь трудовой стаж. Такие рекомендации дали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Получение документов может занять длительное время, поэтому лучше обратиться в Пенсионный фонд заранее — за 2 года до наступления пенсионного возраста», — приводит сообщение ПФР портал Magadanmedia.ru. Уточняется, что за это время сотрудники фонда проверяют информацию о трудовом стаже и делают необходимые запросы в различные инстанции, если какая-то информация отсутствует.

Такая подготовка помогает назначить пенсию в кратчайшие сроки, поясняли в ведомстве. После этого гражданину достаточно обратиться за назначением выплат по старости за месяц до наступления пенсионного возраста.

Ранее в ПФР раскрыли новые правила выхода на досрочную пенсию — в льготный стаж будут включены периоды повышения квалификации. Кроме того право на досрочную пенсию получили родители ребенка-инвалида. Мать может оформить ее в 50 лет, а отец в 55 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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