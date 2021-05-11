Ограничение движение связано с устранением коммунальной аварии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в первом микрорайоне Заозерного на месяц перекроют участок дороги. Об этом 12 мая URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«С 9:00 13 мая до 21:00 13 июня будет закрыт для движения участок от жилого дома №16 до жилого дома №20 в 1 микрорайоне», — рассказали в пресс-службе. Ограничение связано с устранением аварии на самотечном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном на улице Фарафонова.

Водителей просят заранее планировать маршрут. В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за ветхого состояния сетей. В самом Заозерном проживает примерно треть населения города.

В городе 96% канализационных и 75% водопроводных сетей изношены. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.