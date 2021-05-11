11 мая 2021

В крупном районе Кургана на месяц перекроют дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, проход запрещен, ремонт дороги, перекрытие улицы, работники в спецовках
Ограничение движение связано с устранением коммунальной аварии (архивное фото) Фото:

В Кургане в первом микрорайоне Заозерного на месяц перекроют участок дороги. Об этом 12 мая URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«С 9:00 13 мая до 21:00 13 июня будет закрыт для движения участок от жилого дома №16 до жилого дома №20 в 1 микрорайоне», — рассказали в пресс-службе. Ограничение связано с устранением аварии на самотечном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном на улице Фарафонова.

Водителей просят заранее планировать маршрут. В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за ветхого состояния сетей. В самом Заозерном проживает примерно треть населения города.

В городе 96% канализационных и 75% водопроводных сетей изношены. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...