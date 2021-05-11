11 мая 2021

Россияне признались, сколько денег им нужно для счастья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Челябинск, кошелек, деньги
Аналитики заявили, что в среднем россияне хотят получать 173 тысячи в месяц Фото:

Для ощущения счастья россиянам нужно иметь доход в 173 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц», — приводит РИА «Новости» выводы аналитиков. Они выяснили, что мужчины назвали сумму больше, чем женщины, — 192 тысячи рублей. При этом россиянки уверены, что для счастья должны получать по 155 тысяч рублей в месяц.

Наиболее требовательными оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет. Им для счастливой жизни требуется 198 тысяч рублей в месяц. Жители Москвы повысили планку желаемого дохода до 224 тысяч рублей, а в некоторых регионах россияне мечтают о доходе в 130 тысяч рублей, добавили аналитики.

Ранее адвокат Марина Буянова рассказала, что россияне могут получать на 30% больше. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что число бедных граждан в РФ увеличилось, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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