Россияне признались, сколько денег им нужно для счастья

Аналитики заявили, что в среднем россияне хотят получать 173 тысячи в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для ощущения счастья россиянам нужно иметь доход в 173 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц», — приводит РИА «Новости» выводы аналитиков. Они выяснили, что мужчины назвали сумму больше, чем женщины, — 192 тысячи рублей. При этом россиянки уверены, что для счастья должны получать по 155 тысяч рублей в месяц.

Наиболее требовательными оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет. Им для счастливой жизни требуется 198 тысяч рублей в месяц. Жители Москвы повысили планку желаемого дохода до 224 тысяч рублей, а в некоторых регионах россияне мечтают о доходе в 130 тысяч рублей, добавили аналитики.

Ранее адвокат Марина Буянова рассказала, что россияне могут получать на 30% больше. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что число бедных граждан в РФ увеличилось, сообщает RT.