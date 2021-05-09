Адвокат раскрыла, как россияне могут повысить зарплату на 30%

Для повышения зарплаты есть ряд причин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работник может попросить прибавку к зарплате в пределах 30%, если есть соответствующие основания. Об этом рассказала адвокат Марина Буянова.

На прибавку имеет право тот, кто работает больше, чем от него требуется, либо же если условия труда стали более опасными. Вторая причина улучшить финансовые условия — если сотрудник повысил свою квалификацию. «Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу», — рассказала Буянова в беседе с «Вечерней Москвой».

Также она отметила, что сотрудник может воспользоваться ситуацией, если ему предложили место в другой организации, однако он готов остаться при условии улучшения условий труда. По ее словам, при таком сценарии следует «поиграть перед начальством». Но, по ее словам, во всех этих случаях зарплата может увеличиться максимум на треть.

Ранее сообщалось, что власти РФ готовятся изменить зарплаты чиновников. Это связано с тем, что доход госслужащих разных ведомств стал отличаться почти в два раза. По мнению политолога, бывшего сотрудника администрации президента РФ Дмитрий Журавлев, российские чиновники не получают слишком больших зарплат, однако их доходы кажутся россиянам такими, так как граждане получают мало денег.