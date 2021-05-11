Новый глава пермского МЧС провел первую встречу с подчиненными

Новый начальник ГУ МЧС по Пермскому краю провел совещания с сотрудниками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый начальник ГУ МЧС по Пермскому краю, полковник Александр Урусов провел первые совещания с подчиненными после своего вступления в должность. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Во вторник Александр Валерьевич [Урусов] провел первое оперативное совещание с руководителями структурных подразделений управления. Еще одно совещание прошло сегодня», — отметили в пресс-службе. Там добавили также, что сейчас Урусов «входит в курс дела».

Урусов назначен врио начальника ГУ МЧС края приказом МЧС России от 4 мая 2021. Прежний руководитель пермского управления МЧС Андрей Бабинцев был освобожден от замещаемой должности в связи с подачей рапорта об увольнении со службы в ведомстве.