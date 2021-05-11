В ХМАО инспекторы ДПС увезли задыхающегося ребенка в больницу и спасли ему жизнь Фото: Илья Московец © URA.RU

Инспекторы ДПС в Сургуте довезли задыхающегося ребёнка до реанимации. Благодаря этому мальчик остался жив. О помощи их попросила напуганная семейная пара. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сообщив о случившемся в дежурную часть, инспекторы самостоятельно отвезли нуждающегося в помощи ребенка и его родителей в ближайшее медицинское учреждение — травматологический центр. По прибытию врачи незамедлительно госпитализировали его в реанимационное отделение», — сказано в сообщении на сайте окружного УМВД.

В реанимации уточнили, что мальчик остался жив благодаря оперативной помощи сотрудников полиции. На данный момент ребенок выписан из больницы и находится дома.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД спасли женщину, рожавшую в автомобиле. В Сургуте сотрудники ГИБДД помогли экстренно доставить в перинатальный центр беременную женщину, которая начала рожать на пути в учреждение.