Мэр Челябинска ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Наталья Котова впервые ответит на вопросы участников сообщества во «ВКонтакте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 14 мая даст интервью в прямом эфире для группы «[В] Чурилово» во «ВКонтакте». Об этом URA.RU сообщил директор исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров, который будет вести мероприятие.

«Интервью Котовой в прямом эфире начнется 14 мая в 14:00 и продлится полтора часа. Наталье Петровне [Котовой] будут заданы вопросы, присланные заранее (мы постарались их максимально объективно сгруппировать по темам), а также будут задаваться выборочно вопросы, которые вы сможете присылать в комментариях непосредственно во время прямого эфира», — указано в группе челябинского поселка Чурилово. Полукаров подтвердил URA.RU участие Котовой в интервью.

«Это первое общение Котовой с представителями сообщества в социальной сети. За несколько дней было собрано более 80 вопросов, волнующих чуриловцев. Преимущественно их заботят дороги, благоустройство, поликлиника, новая школа. Есть и интересные вопросы про управление городом в целом и взаимодействие жителей с властью», — уточнил Полукаров.

Ранее исследовательский центр «МарС» оценивал работу мэрии за первое полугодие 2021 года. Большинство опрошенных положительно оценили работу Котовой по сравнению с исследованием в декабре 2020 года: 50,9% против 43,8%.