В Госдуме предложили Мишустину полностью закрыть границы РФ

Михаил Мишустин считает, что закрывать границы РФ не стоит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы РФ Гаврил Парахин считает, что границы России с другими странами нужно закрыть, потому что туристы рискуют заболеть коронавирусом на зарубежных курортах. Соответствующее предложение он адресовал председателю правительства Михаилу Мишустину во время пленарного заседания Госдумы.

«Давайте закроем границы и займемся нашей страной, чтобы отдых был действительно безопасный для наших граждан», — заявил Парахин во время заседания, трансляция которого запущена на официальном сайте Госдумы РФ. Депутат уверен, что иностранные курорты создают угрозу для здоровья россиян.

Парахин считает, что внутренний туризм наиболее безопасен для жителей РФ. Это связано с благоприятной эпидемиологической ситуацией в России, считает он.

Мишустин не согласился с мнением депутата. «Ограничение передвижения наших граждан не совсем правильный путь», — ответил Мишустин. По его словам, закрытие границ навредит развитию российских курортов, потому что пропадет конкуренция.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что закрытие авиасообщения с некоторыми странами призвано замедлить распространение коронавируса. Профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ имени Плеханова Наталия Зайцева объяснила, что закрытие границ приведет к резкому росту цен на курорты РФ, передает телеканал 360.