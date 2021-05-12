Самолет из Тюмени сел в аэропорту ЯНАО со сломанным двигателем

Самолет, выполнявший рейс из Тюмени в Новый Уренгой, сел в аэропорту назначения со сломанным двигателем. О поломке стало известно уже после приземления. На борту было 87 человек, никто из них не пострадал. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона.
«На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и лопатки вентилятора левого двигателя. Воздушное судно отстранено от полетов, борт заменен», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram.
Для дальнейшего выполнения рейсов был предоставлен резервный борт. Однако, задержка вылетов составила порядка двух часов. Прокуратура проводит проверку по этому факту.
Оперативно получить комментарий в аэропорту Тюмени не удалось, телефон пресс-секретаря оказался недоступен. В авиакомпании «Ямал» на звонок корреспондента также никто не ответил.
Ранее URA.RU сообщало, что лайнер летевший из Нового Уренгоя в Новосибирск совершил экстренную посадку в ХМАО. Тогда у самолета отказал датчик системы шасси.
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