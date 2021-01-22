Лайнер, летевший из ЯНАО, совершил экстренную посадку в ХМАО

Самолёт, направлявшийся из Нового Уренгоя в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске — на борту отказали датчики систем шасси. Судно принадлежит авиакомпании «Сибирь». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своём telegram-канале.
«В 16 часов 15 минут в аэропорту г. Нижневартовск произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraier -170 авиакомпании „Сибирь“, выполнявшее рейс SBI5336 сообщением Новый Уренгой-Новосибирск. Причина вынужденной посадки — отказ датчиков системы шасси. На борту воздушного судна находился 51 пассажир (детей нет), 4 члена экипажа», — говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших. Посадка прошла в штатном режиме. Дозвониться до авиакомпании на момент выхода материала, чтобы получить комментарий, не удалось.
Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы авиакомпания обеспечила пассажиров всем необходимым. Ранее URA.RU сообщало о вынужденной посадке лайнера, летевшего из Москвы в Салехард. Самолёт принадлежал авиакомпании «Ямал».
Подписывайтесь на URA.RU в