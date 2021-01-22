Лайнер, летевший из ЯНАО, совершил экстренную посадку в ХМАО

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
У самолёта отказали датчики систем шасси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолёт, направлявшийся из Нового Уренгоя в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске — на борту отказали датчики систем шасси. Судно принадлежит авиакомпании «Сибирь». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своём telegram-канале.

«В 16 часов 15 минут в аэропорту г. Нижневартовск произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraier -170 авиакомпании „Сибирь“, выполнявшее рейс SBI5336 сообщением Новый Уренгой-Новосибирск. Причина вынужденной посадки — отказ датчиков системы шасси. На борту воздушного судна находился 51 пассажир (детей нет), 4 члена экипажа», — говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших. Посадка прошла в штатном режиме. Дозвониться до авиакомпании на момент выхода материала, чтобы получить комментарий, не удалось.

Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы авиакомпания обеспечила пассажиров всем необходимым. Ранее URA.RU сообщало о вынужденной посадке лайнера, летевшего из Москвы в Салехард. Самолёт принадлежал авиакомпании «Ямал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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