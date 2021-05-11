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Полиция ЯНАО нашла серьезные дефекты на улицах Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Размеры дефектов превышают предельно допустимые ГОСТом Фото:

Центральные улицы Нового Уренгоя (ЯНАО), а также интенсивно участки активно используемых городских автомобильных дорог имеют серьезные недостатки. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте ведомства.

«На многих из обследованных участков зафиксированы нарушения в виде отсутствия горизонтальной разметки, а также дефекты дорожного покрытия, предельный размер которых превышает допустимые значения, предусмотренные требованиями ГОСТ», — говорится в опубликованном сообщении. По информации отделения дорожного надзора городского отдела ГИБДД, ответственным за состояние дорог лицам были направлены предписания на устранение недостатков, сроки взяты на контроль ведомства.

Всего с начала года в отношении лиц, ответственных за осуществление дорожной деятельности, было возбуждено 14 административных дел. Кроме того, по информации ГИБДД, было выдано 113 предписаний об устранении дорожных дефектов.

В пресс-службе мэрии Нового Уренгоя получить оперативный комментарий по ситуации получить не удалось. На момент публикации ответ из городской администрации не поступил.

Ранее сообщалось о том, что общественники совместно с сотрудниками ГИБДД ЯНАО проверили состояние улично-дорожной сети Салехарда в зимний период. В результате было установлено, что снежный накат на тротуарах ямальской столицы превышал допустимый, а неудовлетворительное состояние дорог могло привести к возникновению ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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