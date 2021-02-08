Толщина снежного наката превысила допустимую Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Общественники Салехарда совместно с сотрудниками ГИБДД ЯНАО проверили состояние улично-дорожной сети. Как сообщили представители ведомства, снежный накат на тротуарах ямальской столицы превышает допустимый, а неудовлетворительное состояние дорог в зимний период способствует возникновению ДТП.

«На большинстве из обследованных тротуаров были выявлены нарушения в виде снежного наката более 15 см, что свидетельствует о нарушении установленных требований, — говорится в сообщении, опубликованном в группе „Госавтоинспекция Ямала“. — Согласно ГОСТу, допускается снежный накат на покрытии тротуара после очистки не более 10 см». По итогам проверки были составлены акты и предписания об устранении.

В ГИБДД пояснили: инспекторами ежедневно в рамках надзора за дорожным движением особое внимание уделяется контролю за состоянием дорог и соблюдением норм и правил при их зимнем содержании. «Одним из факторов, способствующих возникновению ДТП, является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог», — рассказали в ведомстве.

В администрации Салехарда сообщили URA.RU, что все зафиксированные нарушения в течение суток были устранены. «После метели в первую очередь снегоуборочная техника очищает проезжую часть, затем подрядная организация занимается расчисткой стоянок, остановок, тротуаров», — рассказали в пресс-службе мэрии.

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Общественники и инспекторы ГИБДД провели совместную проверку Фото: «ВКонтакте», «Госавтоинспекция Ямала»