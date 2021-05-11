Челябинские власти вступились за Дубровского в его споре с ФАС

В правительстве региона считают, что Борис Дубровский и власти действовали в условиях ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Правительство Челябинской области оспорит решение суда, отказавшего экс-губернатору Борису Дубровскому в иске об отмене решения УФАС о его участии в «мусорном сговоре». Об этом сообщили URA.RU в минэкологии региона.

«Мы будем оспаривать решение арбитражного суда Челябинской области, юристы уже готовят апелляцию. Решение, принятое в условиях осени 2018 года, было правильным и единственно возможным, в противном случае столицу области ждал бы мусорный коллапс. Просто потому, что на тот момент принимать вывозимые из Челябинска бытовые отходы отказались все полигоны ТБО, кроме Полетаевского — в пользу которого якобы имел место картель», — заявил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.

«Свалку закрыли на следующий день после публикации соответствующего распоряжения. Это не позволило урегулировать отношения между собственниками ТКО, управляющими компаниями и перевозчиками. В результате ООО „Полигон ТБО“ получило субсидии на 32 млн рублей. Основания для выделения средств из бюджета отсутствовали, договор с фирмой минэкологии региона заключило на основании неполного пакета документов и с нарушением установленных сроков», — пояснили URA.RU свою позицию в челябинском УФАС.

Режим ЧС в Челябинске был введен в 2018 году после закрытия действовавшей с 1949 года гигантской свалки. Прежде чем дворы были окончательно завалены мусором, вывоз его из мегаполиса был налажен на недавно открывшемся полигоне близ Полетаево. В январе 2019 года челябинское УФАС обвинило Дубровского, занимавшего пост губернатора, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются. Сам он, по имеющейся информации, находится за границей.