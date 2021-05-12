В Госдуме высказались о появлении нового предмета в школе

Инициативу в развитии киберспорта должна взять профильная федерация, считают в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Киберспорт способствует развитию молодежи, поэтому в школах можно было бы сделать дополнительные занятия (кружки, секции) по этой дисциплине. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Я считаю, что это развивает молодежь, поэтому да, наверно, это нужно тоже делать. Понятно, что не может не быть обычного спорта, но как развивающая составляющая будет полезно», — сказал URA.RU Кривоносов, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее появления в школах дополнительных занятий по киберспорту. Он отметил, что в этом вопросе инициативу должна проявить Федерация компьютерного спорта России (ФКС).

«Если будут конкретные предложения, в каком виде, какие объемы нужны. Это ведь нужны преподаватели, которые грамотно смогут это преподавать», — объяснил Кривоносов. Депутат добавил, что при обращении ФКС в Госдуму, нижняя палата парламента будет проводить консультации с соответствующими федеральными министерствами, чтобы рассмотреть предложения организации.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в беседе с URA.RU добавил, что ФКС не должна надеется только на государственную помощь. «Все зависит не от Госдумы, не от Министерства спорта, не от Олимпийского комитета. Все зависит от активной позиции руководства федерации по данному виду спорта. Они должны активно продвигать свой спорт, пропагандировать его, развивать, проводить соревнования, организовывать детские школы, организовывать национальные чемпионаты и активно работать со спонсорами, инвесторами», — подчеркнул собеседник агентства.

URA.RU направило запросы в адрес ФКС, Минпросвещения РФ и Минспорта РФ. На момент публикации ответы не поступили.